Juegos para hoy en la MLB: 4 de septiembre (+video)

Una nueva jornada del mejor beisbol del mundo se llevará a cabo en este jueves, 4 de septiembre y nuevamente, varias franquicias descansarán en este día. Sin embargo, hay duelos de pitcheo interesantes y por ende, te mostraremos cada uno de esos choques a efectuarse.

Solamente serán seis los encuentros que se disputarán en esta fecha. Por un lado, uno de los enfrentamientos más interesantes en cuanto a lanzadores se refiere es el de Blake Snell ante Paul Skenes y por el otro, el criollo Ranger Suárez deberá medirse a Freddy Peralta.

Juegos para hoy en la MLB:

- Phillies de Philadelphia (Ranger Suárez) vs Cerveceros de Milwaukee (Freddy Peralta) 4:10pm

- Dodgers de Los Angeles (Blake Snell) vs Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) 6:40pm

- Guardianes de Cleveland (Logan Allen) vs Rays de Tampa Bay (Ryan Pepiot) 7:35pm

- Angelinos de Anaheim (Kyle Hendricks) vs Reales de Kansas City (Noah Cameron) 7:40pm

- Medias Blancas de Chicago (Shane Smith) vs Mellizos de Minnesota (Taj Bradley) 7:40pm

- Yankees de Nueva York (Carlos Rodón) vs Astros de Houston (Christian Javier) 7:40pm.