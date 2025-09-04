“El Método Grönholm” llega al Centro Cultural Chacao cargado de estrellas

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más el Centro Cultural Chacao es el epicentro de una nueva obra teatral protagonizada por María Antonieta Duque, Antonio Delli, Rafael Romero y José Luis Dávila, quienes se unen en una sola función para recrear “El Método Grönholm”.

Esta pieza teatral original del dramaturgo Jordi Galcerán ha sido todo un éxito en cada rincón del mundo donde se presenta y, ahora, le tocó el turno a Venezuela. Aunque esta obra se ha hecho anteriormente en el país, este nuevo elenco promete llevar sorpresa durante la función.

El próximo domingo 7 de septiembre a las 7:30 pm “El Método Grönholm” llega al Centro Cultural Chacao con una sola función por ahora. Las entradas están disponibles a partir de los $5,00 a través de Liveri.

Una obra que desafía los límites

“El Método Grönholm” nunca pierde vigencia con el tiempo, pues su enfoque está basado en cuatro aspirantes a un cargo importante en una multinacional, asisten a una entrevista de trabajo, todos optando por el mismo cargo.

La lucha para alcanzar su sueño de ser contratado para el cargo los pondrá al límite, desafiando su naturaleza humana en medio de tanta competitividad. Cada personaje es un mundo dentro de la obra y sacarán las garras para ser el elegido.

Dentro del universo de la pieza, una sola mujer llamada Mercedes (María Antonieta Duque) debe enfrentarse a tres hombres Carlos (José Luis Dávila), Enrique (Rafel Romero) y Fernando (Antonio Delli), demostrando que “las mujeres sí pueden trabar en una multinacional”.

Para Duque estar dentro de la obra es todo un sueño para ella, luego de que Sonia Villamizar se bajara del proyecto. Cabe destacar que la primera actriz en Venezuela en ser parte de “El Método Grönholm” fue Viviana Gibelli en 2008.