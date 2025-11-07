Un viaje de película: Llega a todos los cines la comedia venezolana más esperada

Suscríbete a nuestros canales

¡La espera terminó! Tras un exitoso recorrido promocional, la comedia romántica “Un viaje de película”, dirigida por Carlos Daniel Alvarado, se estrenó este 6 de noviembre en 34 salas de cine distribuidas por Gran Cine en 18 ciudades de Venezuela.

Caracas, Guarenas, Altos Mirandinos, Maracaibo, Cabimas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Paraguaná, San Cristóbal, Mérida, Puerto Ordaz, Margarita, Maturín, Barcelona, Puerto La Cruz, Valera y Barinas, fueron las privilegiadas de contar con este gran proyecto con sello venezolano.

Una producción venezolana de altura

Esta producción nacional de Alvarado Films y Conatel honra la imponente naturaleza venezolana y nos invita a vivir una aventura inolvidable. Protagonizada por Adriana Marval, José Ramón Barreto, Jhon Guitian, Karla Viera y Mario Becerra, la cinta narra las peripecias de cuatro estudiantes de cine que, al iniciar un proyecto documental, se ven envueltos en un viaje inesperado tras la llegada de una reconocida actriz internacional.

Entre paisajes paradisíacos, enredos románticos y momentos que te harán reír, soñar y recordar, “Un viaje de película” se convierte en una travesía de amistad, amor y autodescubrimiento que conecta con el corazón del público venezolano.

Con humor, emoción y una belleza visual que resalta lo mejor de Venezuela, esta road movie promete conquistar a espectadores de todas las edades. ¡Una celebración de lo que somos y de lo que soñamos ser!

A partir de este 6 de noviembre, disfruta “Un viaje de película” en Cines Unidos, Cinex, Super Cines y Cinepic.