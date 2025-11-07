Atención: En la tercera válida para el 5y6 de la R43 se presenta un retiro

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 09 de noviembre, el hipódromo La Rinconada organiza la cartelera de 13 carreras correspondiente a la reunión número 43 de la temporada 2025, sin pruebas selectivas y un atractivo 5y6 Nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para el que acierte los seis aciertos.

La décima competencia es para caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros y en principio se contaba con la presencia de diez participantes inscritos.

Ejemplar: Retiro 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En horas de la noche de este jueves 06 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó el retiro de un ejemplar que no competirá en la mencionada prueba válida para el juego de las mayorías de la jornada dominical.

Justamente se trata Papá Estefano (número 6), pues contaba con la monta de José Alejandro Rivero y la presentación de César Pérez para el Stud Papa Pedro9.

En su última actuación, el castaño llegó quinto a 14 cuerpos del ganador Martinlouis.

Motivo Retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, el motivo por el cual retiran a Papá Estefano es por Cólico. Hay que recalcar que con el retiro de este ejemplar se suma también al retiro de Aptitud, Ardentia y Kate and Me.