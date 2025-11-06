Si no te gusta Carora’s Dream o Larastone aquí hay una yegua que puede generar un buen dividendo

Suscríbete a nuestros canales

Se alistan los últimos preparativos para la reunión número 43 en el hipódromo La Rinconada y los lectores asiduos de nuestra fuente de hipismo siempre está al tanto de las informaciones de los datos para sus posibles jugadas y combinaciones.

La quinta carrera del ciclo no válido no solo prometerá resultados favorables, sino que también ofrecerá un significativo dividendo de taquilla.

Esta competencia es reservada para el lote de potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras, más una bolsa de premio adicional a repartir de $39.000. Este factor eleva la ambición y garantiza una contienda sin cuartel entre las ocho participantes.

En cuanto al pronóstico se encuentra dividido, por lo que aumenta la emoción:

Las lógicas: Muchos esperan que el resultado se defina entre la importada Carora’s Dream (USA) o la criolla Larastone.

Muchos esperan que el resultado se defina entre la importada o la criolla El giro imprevisto: Sin embargo, en las horas previas a la competición, ha emergido una nueva y sólida candidata que ha captado la atención de expertos y apostadores, prometiendo un resultado sorpresivo en la válida.

Spectacular Queen: La candidata a seguir y su factor suerte La Rinconada

Una dosañera se destaca por su insistente búsqueda del primer triunfo. Se trata de la número siete, Spectacular Queen (USA).

Su constante lucha: Esta potranca importada siempre sale en punta, por lo que ha estado en el centro de todas las peleas incluso contra los potros dosañeros y, quizás, lo único que le ha faltado es un golpe de suerte para concretar su primera victoria. En este momento la norteamericana mantiene su campaña de tres presentaciones sin obtener victorias.

Esta potranca importada siempre sale en punta, por lo que ha estado en el centro de todas las peleas incluso contra los potros dosañeros y, quizás, lo único que le ha faltado es un golpe de suerte para concretar su primera victoria. En este momento la norteamericana mantiene su campaña de tres presentaciones sin obtener victorias. A su favor: La pupila del Stud “San Manuelito” que entrena Ismael Martínez contará con la monta del experimentado jinete Jean Carlos Mundo , para el mismo recorrido de 1.100 metros.

La pupila del contará con la monta del experimentado jinete , para el mismo recorrido de 1.100 metros. Su última competencia: Su rendimiento más reciente fue notable en su actuación del día 12 de octubre: Se presentó como la gran favorita y desde su salida a la punta, se mantuvo casi que todo el trayecto hasta que, en plena recta final fue alcanzada por Priyanka para ganar la carrera. Asimismo, la presentada por Martínez ocupó la tercera casilla, a solo cinco cuerpos de Priyanka.

Adrenalina y un hito personal en juego del ciclo no válido R43

La notable paridad entre las participantes dosañeras augura un desenlace aleatorio en la distancia de los 1.100 metros. La afición respira adrenalina, expectante ante un recorrido de velocidad que promete sorpresas a cada zancada.

Además, en medio de esta vibrante contienda, se añade un detalle de sensibilidad humana: El jockey buscará aquí su ansiada primera victoria en este último meeting de la presente temporada, por lo que auguramos mucha suerte.