A sellar tu cuadro: Te revelamos el ajuste contenido de una sorpresa de Gaceta Hípica con el que podrás asegurar y ganar tu jugada en el 5y6

La afición hípica venezolana disfrutará de una nutrida programación de 13 competencias sin eventos selectivos, este domingo 09 de noviembre con el desarrollo de la reunión 43 en el hipódromo La Rinconada.

La décima carrera, es la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional reservada para caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros, pautada para las 4:20 de la tarde.

El ejemplar estadounidense Rozagante (número 4), participa en esta válida, con la monta de Jhonathan Aray y entrenado por Gabriel Márquez, en defensa para los colores del Stud Don Rafael V.

El zaino importado se presenta como el segundo favorito y es considerado como una sorpresa para Gaceta Hípica, pues reaparece al óvalo caraqueño luego de 77 días sin correr.

En su última carrera que fue su debut en la edición 85 del Clásico Internacional de los Sprinters (GI) de la Gala Hípica de Caracas realizado el pasado 24 de agosto. El norteamericano conducido para ese momento por el látigo Larry Mejías llegó séptimo a 9 1/4 cuerpos del ganador Parrillero para la distancia de 1.200 metros.

Culminada la competencia, el jockey Mejías informó ante la junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromo (INH) que Rozagante partió mal.

El conducido por el látigo Aray ajustó este jueves 06 de noviembre 52’’1 para 800 metros, en silla, salió al tiro, contenido, fenómeno, informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

