Estrella de “La Casa de Papel” disfruta de sus vacaciones en Venezuela

Pedro Alonso Ochoro, estrella de “La Casa de Papel” se encuentra en Venezuela disfrutando del país en sus vacaciones; el actor español ha sido fotografiado por varios fanáticos y las fotos ha causado furor en redes sociales.

El intérprete de Berlín en la serie de Netflix está vacacionando en el estado Amazonas, específicamente en Puerto Ayacucho, en donde ha iniciado una travesía por varios lugares como ríos y zonas gastronómica de la entidad.

Por su puesto, los seguidores de Pedro Alonso no ha duda en acercarse para capturar el momento perfecto. En ellas, se ve a la estrella de la televisión radiante y sonriente por su estadía en el país.

Por los momentos, el actor no ha actualizado su cuenta de Instagram para postear parte de su paso por Amazonas, pues siempre se ha mantenido al margen con sus publicaciones en redes sociales.

Pedro Alonso Ochoro y su relación con Venezuela

Durante una entrevista en el programa español ‘La Sript’, la estrella de “La Casa de Papel” comentó tener un vínculo con Venezuela a través de su padre, quien hace muchos años migró al país en busca de mejores oportunidades.

Por 18 años, el padre de Pedro Alonso Ochoro se residenció en el estado Nueva Esparta logrando crecer profesionalmente y recorrer el país.

"Mi padre venía casi de la Edad Media, si quieres, y se fue a un mundo nuevo y tropical, donde era posible soñar con cualquier cosa. Era de esos tipos muy trabajadores, de una inteligencia muy intuitiva", dijo el español.

Alonso explicó que su progenitor tenía una relación especial con el país. "Él decía chévere y le brillaban los ojos", comentó.

Para el momento de la entrevista el protagonista de “Berlín” no había pisado Venezuela, sin embargo, mostró sus deseos de hacer un viaje.