Estrella de “La Casa de Papel” anuncia su primer embarazo

Este 9 de septiembre, la actriz española Úrsula Corberó anunció estar embarazada de su pareja Chino Darín. Con más de 1 millón de reacciones en la cuenta oficial de la querida Tokio de “La Casa de Papel”, la pareja no podría estar más feliz.

La catalana compartió una fotografía con sus 20 millones de seguidores en la red social. En ella, se ve a Úrsula mostrar su pancita de embarazo bastante pronunciada y un mensaje claro para todos: “Estos es IA”.

Con esto daba por confirmada que su familia está en camino de recibir a un nuevo miembro. Por su parte, aunque el padre de la criatura no apareció en el anuncio, reposteó la noticia en sus historias en la misma plataforma.

Un amor duradero

La historia de amor entre Úrsula Corberó y Chino Darín surgió en el rodaje de la serie española de Antena 3 La embajada, en 2015. Desde entonces se han mantenido en una relación sólida por años.

Ambos se convertirán en padres primerizos, sin embargo, no han revelado el sexo ni el nombre del bebé en camino.

El éxito de Úrsula Corberó

Úrsula Corberó saboreó la fama desde muy joven con su aparición en la serie juvenil “Física o Química”. A lo largo de su trayectoria, de casi dos décadas, ha participado en películas y series de alto calibre, pero su saltó al éxito internacional se debe al personaje de Tokio en “La Casa de Papel”.