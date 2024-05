Actor de la "Casa de Papel" casi pierde la vida en este accidente (+Foto)

El actor Miguel Herrán, que interpretó a "Río" en famosa serie "La casa de papel", sufrió un terrible accidente de tránsito el pasado fin de semana mientras circulaba con su moto por las calles de Madrid, capital de España.

Su pareja sentimental, Celia Pedraza, fue quien dio a conocer la información sobre el hecho que casi le pudo costar la vida al actor español, quien venía de evento de la marca "Multiópticas" en el que se esperaba la asistencia del artista pero no pudo llegar por obvias razones.

El actor sufrió golpes fracturas y raspones por el accidente, además tuvo que ser operado del hombro derecho y una luxacción en la clavícula, por lo que permanecerá en reposo por un tiempo.

Además, aclaró que el accidente no fue su culpa, pues no iba rápido en la moto. "Un repaso de estas dos últimas semanas… Tuve un accidente con la moto, yo solo, no iba rápido y todo salió bien! Me han operado del hombro derecho y tendré que estar un tiempo sin moverme mucho. Pero estoy bien. Gracias @alpinestars por que gracias a vuestras protecciones solo he tenido una luxación en la clavícula. Y sobre todo quiero agradecer a la @clinicacemtro por tan maravillosa operación y por dejarme cada hueso en su sitio", se lee en su Instagram describiendo una serie de fotografías.