El "Dato atrasado" vuelve a la pista: Nieto de Water Poet reaparece tras 266 días en busca de su primera victoria

El Instituto Nacional de Hipódromos continúa con la temporada de actividades hípicas del 2025, con la realización de la 43 reunión del año en el hipódromo La Rinconada, este domingo 09 de noviembre, con una agenda de trece competencias que en esta ocasión no incluye pruebas selectivas, pero un 5y6 nacional activo desde la octava carrera.

A la altura de la décima competencia, tercera válida en distancia de 1.300 metros, especial para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años, debutantes o no ganadores, correrá el ejemplar Don Cacayo, el entrenado por Rubén Lanz que para esta ocasión será conducido por Ángel Ybarra, saldrá por el puesto de partida número seis.

El del Stud ‘Morichal’, tiene 266 días sin correr, tiene tres actuaciones, el 02 de junio llegó segundo en 1.100 metros, con Kelvin Aray, para el 07 de julio ahora con José Gilberto Hernández arriba quinto y en su última actuación, fue el 16 de febrero del 2025, llega en la séptima casilla con “Camguan” Rivero, cabe destacar que en las tres ocasiones era dato corrido y no ha podido cristalizar.

Don Cacayo con campaña de 3-0, es un hijo del semental Glory Or Nothing por Tour Lady en Water Poet, nacido y criado en el Haras El Centauro, la cual para esta ocasión solo usará los implementos: Cc (Casquillos Correctivos), M (Martingala) y La (Lengua Amarrada). Ojo que en esta carrera su jinete le proporciona descargo de tres kilos es decir va con tan solo 51Kg.

Estos son sus más recientes trabajos:

Sep 12 A. Ybarra E/P del aparato 26,3 38,4 50,3 (800) 62,4 2p 75,2/90,4//106,3// salió al tiro, cómodo y muy bien con remate de 11,4.

Nov 01 A.R. Peña E/P 17,2 33,4 49,2 (600) 2v, recta de enfrente, de carrerón, cómodo con remate de 15,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.