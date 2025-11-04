Nieta de un ganador de prueba de (Gr 2) en Saratoga hace su estreno este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada se prepara para su jornada número 43, un evento que incluye trece (13) carreras programadas para iniciar a las 12:35 de la tarde. La emoción hípica de este domingo se potencia con la reaparición de varios purasangres de calidad y un 5y6 nacional que se activa desde la octava competencia, presentando un nutrido grupo de carreras que luce muy parejo.

Debut Internacional en la Cuarta Válida: 5y6 nacional La Rinconada

El programa reserva una de sus mayores atracciones para la undécima competencia, la cuarta válida del 5y6. Esta carrera, pautada para las 4:45 de la tarde, reúne a doce (12) yeguas, tanto nacionales como importadas, de cuatro y cinco años, ganadoras de dos y tres carreras, sobre un recorrido de 1.300 metros.

Entre las participantes, destaca el estreno de la yegua Chiquinquireña (Pan). Esta castaña importada de cuatro años llega a la capital proveniente del Haras Centenario en Panamá y debuta este domingo nueve de noviembre.

Chiquinquireña recibirá el entrenamiento de José Luis Balzan para el Stud "Mi Chinata". En su primera presentación en La Rinconada, contará con la monta del jinete aprendiz Yonecso Bermúdez.

Pedigrí de Importación: La Rinconada Panameña Debut

La nueva potra de La Rinconada ostenta un interesante pedigrí. Es hija de Princess Atlantis en Gran Tomcat, esta última nieta del influyente semental Tale of the Cat.

Si bien el padre no registró campaña como corredor y la madre tuvo un registro de dos triunfos en catorce actuaciones, el abuelo materno, Tale of the Cat, destacó notablemente: participó en nueve ocasiones para obtener cinco triunfos de peso.

Entre las victorias más significativas de Tale of the Cat, destacan sus logros en Monmouth Park, donde logró dos triunfos consecutivos entre el 26 de mayo y junio en un Maiden Special Weight y un Allowance. Además, fue capaz de ganar el prestigioso King’s Bishop Stakes (Grado 2) en el óvalo de Saratoga en 1997. También figuró en otras pruebas de Grado, tanto en Saratoga como en Belmont Park, lo que añade gran valor a la genética de Chiquinquireña.

Este ha sido el ejercicio más reciente de la panameña Chiquinquireña:

Oct 31 Y. Bermúdez E/S del aparato 27 40 53,2 (800) 68/ silla rodada, movida al final con remate de 13.2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.