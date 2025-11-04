La cuna de ganadores vuelve a producir: Hermano materno de Futuro y Caminante debuta en la pista caraqueña

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada llega a su décima fecha. Este domingo 09 de noviembre se celebrará la cuadragésima tercera, que contará con una programación de 13 competencias, que en esta ocasión no incluye pruebas selectivas. El tradicional 5y6 en esta ocasión se activará a partir de la octava carrera, programada para las 3:30 pm.

En la primera carrera de la tarde, con hora de partida de las 12:35 de la tarde, es especial para potros nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, hay una nómina de seis purasangres a correr por un premio a repartir de $39.000.

El entrenador Carlos Radelli inscribió a un purasangre en esta carrera, casualmente debutante. Se trata de Mister Will, un alazán de dos años que llevará la gualdrapa número cuatro y será montado por el jockey profesional Jaime Lugo.

Mister Will es un producto de nada más y nada menos, Tato Zeta con récord de (25-14) recordado por sus victorias en: a los 4 años, 1º Clásico Jockey Club de Vzla(G1), José M. Vargas (G2), Guardia Nacional de Vzla(G2), Socopo (G3), Copa Invitacional del Caribe, Copa Confraternidad (Pan), 1º Clásico Presidente de la República(G1) a los 6 años, 1º Clásico Gradisco (G2); a los 7 años, 1º Clásico Socopo (G3).

La madre es Garden Princess, es decir la misma de los ejemplares Futuro con campaña de (30-9) y de Caminante con récord de (10-2) por el abuelo Distorted Humor. El nacido y criado en el Haras Los Caracaros que pertenece al Stud “Perseverancia”, hace su estreno con los implementos V (Vendas) y La (Lengua Amarrada).

El último trabajo previo de este alazán debutante lo realizó el pasado sábado 25 de octubre del año en curso, donde con J. Lugo Jr. E/S 14 27,2 40,3 (600) 53,2 2p 65,3 4p 78,2/93,3// fenomenal, todo el trayecto con remate de 13.1, informó la División de Tomatiempos del INH