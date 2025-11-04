"En La Rinconada ya lo saben": Los ejercicios previos del doble coronado confirman su gran reaparición

Suscríbete a nuestros canales

La programación para la jornada de carreras de este domingo 09 de noviembre está oficialmente lista. El nuevo programa de carreras consta de trece (13) competencias que prometen gran acción, con una cifra de premios a propietarios que supera los $350.000 dólares a repartir entre los ejemplares que crucen la meta en posición de ganancia.

Esta reunión de carreras se destaca por varios puntos de interés. En primer lugar, la afición presenciará el estreno o la reaparición en competencia de varios ejemplares importados, un factor que ya genera gran expectativa sobre su rendimiento en la pista venezolana. En segundo lugar, la nómina de jinetes se enriquecerá con el retorno de profesionales experimentados, lo que eleva el nivel competitivo en cada carrera.

El Regreso de un Doble Coronado una vez más: La Rinconada

Dentro de las competencias no válidas para el 5y6, la segunda carrera de la reunión 43 se perfila como un plato fuerte. Se trata de una prueba especial para caballos nacionales e importados de cuatro y cinco años, ganadores de cuatro o cinco carreras, que repartirá un atractivo premio de $26.000 dólares al ejemplar victorioso entre los ocho contendientes.

En este evento, la atención se centrará especialmente en el puesto de pista número tres. Allí, el experimentado entrenador Ramón García Mosquera presentará al laureado doble coronado Time Traveler.

Este ejemplar cuenta con una campaña de diez actuaciones para cuatro triunfos y realiza su segunda reaparición en el año, en esta ocasión tras 133 días de inactividad. Para su retorno, contará con la conducción del jinete Jaime Lugo.

Su actuación más reciente se remonta al 29 de junio del presente año, carrera donde ocupó el quinto lugar a diez cuerpos del ganador Astuto, en un recorrido de 1.300 metros.

Pedigrí de Élite: Reunión 43 La Rinconada Caballo Ejercicios Previos

Time Traveler ostenta una genética envidiable: es hijo del influyente semental Siete C en la yegua madre Santa Victoria (descendiente de Le Voyageur), criado en el prestigioso Haras Urama y representante del Stud Andrea Stable I.

Este cincoañero deslumbró en la pista antes de que una lesión o intervención quirúrgica lo apartara temporalmente de la competencia.

La memoria de los aficionados al hipismo conserva aún las destacadas actuaciones de este purasangre, por lo que su retorno genera una palpable expectativa. Existe gran confianza en que el ejemplar exhiba todo su potencial en este regreso, proyectándose como un contendiente de peso en los eventos más importantes del calendario hípico venezolano, tanto en lo que resta de la presente temporada como en el futuro cercano.

Ejercicios: La Rinconada Datos hípicos

Oct 17 R. Capriles E/P 17,3 31,3 45,3 58 70,2 (1000) 83,2 2p 96,3 4p 112/cómodo y bien con remate de 12,2.

Oct 31 L. Tovar E/P 18,1 32,2 45,4 58,3 70,2 (1000) 83,1 2p 96,2/111,1// cómodo, buena acción/ remate de 11,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.