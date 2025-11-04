No la olvides: La potra que no debutó en La Rinconada está lista para saldar su deuda

Suscríbete a nuestros canales

Desde la tarde de ayer lunes el Instituto Nacional de Hipódromo dio a conocer a los ejemplares que serán parte de esta nueva reunión de carreras que contempla un nutrido programa de 13 competencias y un 5y6 nacional activo en esta ocasión desde la octava carrera.

Dentro las competencias de alto calibre y parejas se tiene la quinta carrera, que se va disputar en recorrido de 1.100 metros, que tendrá una bolsa a repartir de $39.000 en una nómina especial para potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras.

Por el puesto de pista tres en esta ocasión le corresponde salir a la yegua Marisma, la misma que el pasado 26 de octubre se presento a la carrera como la primera favorita de la revista líder en pronósticos Gaceta Hípica y la misma no se dio de la partida al ser retirada de última hora.

Cabe destacar que el motivo de su retiro fue por presentar Traumatismo Miembro Posterior Derecho, al igual que en su anterior la potra de dos años será montada por el jinete profesional Yoelbis González en Yunta con Carlos Radelli.

Marisma es una hija de Lond Trondor en Summer Princess por Arzak, es decir, estábamos ante una potranca con sangre ganadora, pues su abuelo materno Arzak fue ganador del Gran Premio Clásico Simón Bolívar (GI) en el año 2003, conducido por Jaime “Pocho” Lugo y presentado por el ex trainer Julio Ayala Coronil.

Estos han sido los tres últimos ejercicios más recientes:

Oct 17 Y. González E/P 14 26,1 38,1 (600) 52,3 2p 65,3/81// veloz y fenómeno con remate de 12.

Oct 22 Y. González E/P del aparato 29,3 (400) un pique, salió al tiro, después tumbo al jinete.

Oct 31 J. Medina E/P 14 26,3 39,1 (600) 53/68,4// veloz y contenida con remate de 12,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.