Hermano completo del fondista Padel esta de regreso este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 43 en el hipódromo La Rinconada tiene 13 carreras que a pesar de no incluir pruebas selectivas se verán en pista el regreso de interesantes purasangres tanto nacionales como importados que desde el momento en que se conoció los inscritos ya generan gran expectativas entre la fanaticada.

La Rinconada: Hermano Completo Reaparece Datos

La cuarta carrera del ciclo no válido, reservada para machos nacionales e importados de tres y cuatro años ganadores de una carrera, congrega a nueve ejemplares sobre un recorrido de 1.400 metros.

El evento marca el esperado retorno de Gran Lorenzo, hermano completo del fondista Padel, reciente participante en el prestigioso Clásico Internacional Simón Bolívar (GI). Gran Lorenzo mantiene el mismo cruce genético: hijo de A.P. Xcellent en Pentagrama (por Gold Dollar), nacido y criado en el Haras Bello Monte y defensor del Stud 'M.M'.

El cuatroañero reaparece tras 343 días de inactividad. Ahora bajo el entrenamiento de Henry Trujillo, forma una nueva yunta con el jinete campeón Robert Capriles. Este binomio Trujillo-Capriles registra una efectividad del 20%, con una victoria en cinco intentos.

Gran Lorenzo demostró ser un ejemplar muy rendidor. En apenas cuatro actuaciones, acumula un triunfo y enfrentó a rivales superiores sin deslucir su calidad. Su participación más reciente data del 1 de diciembre de 2024, donde arribó cuarto a ocho cuerpos del ganador Arrebol, una carrera en la que experimentó contratiempos en la partida.

Para su regreso a la pista, el castaño utilizará los siguientes implementos: Vendas (V), Gringolas (Gr), Bozal Blanco (BB) y Lengua Amarrada (La).

Estos han sido los ejercicios más recientes para Gran Lorenzo:

Oct 24 J. Lugo Jr. E/S 17,4 32,3 46,1 59,4 72,2 (1000) 84,3 2p 97,3 4p 111,1/ muy cómodo y sin hacerle nada con remate de 12,3.

Oct 31 J. Lugo Jr. E/S del aparato 25,4 38,1 50,4 (800) 65,3/79,3// salió al tiro, muy cómodo con remate de 12,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.