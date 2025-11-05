LVBP: Bravos destrozó al pitcheo del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

La crisis de los Navegantes del Magallanes continúa luego de recibir una paliza en su casa por parte de los Bravos de Margarita 10 a 3 y se convierten en el primer equipo en llegar a 10 derrotas en 15 juegos.

Los filibusteros iniciaron ganando el compromiso en la segunda entrada con imparable de Tucupita Marcano.

Después, en la quinta Bravos ripostó gracias a doble de Breyvic Valera para empatar el juego y jonrón de dos carreras de Wilson García para poner las acciones 3 a 1.

En el quinto, Magallanes se acercó con sencillo de Andrelton Simmons para traer a Tucupita Marcano con la segunda de La Nave.

En el sexto, Breyvic Valera fabricó la cuarta con sencillo al derecho para traer a David Peralta. Luego en la séptima, un doble de Ramón Flores y un rodado de Edward Olivares despegaron la pizarra a favor de Margarita 7 a 2.

Bravos terminó de sentenciar el compromiso en el octavo con doble barre bases de Juan Santana y en el noven con sencillo de Carlos Pérez para poner el juego 10 a 3.

Decisiones

La victoria fue para el zurdo Dédgar Jimenez (1-0) y la derrota para Ricardo Sánchez (0-1).