LVBP: Erick Leal alcanzó cifra redonda en su carrera

El serpentinero de los Leones del Caracas, Erick Leal, alcanzó un hito en su carrera al convertirse en el lanzador número 101 en llegar a la cifra de 200 ponches en la LVBP. Y es el octavo entre los activos con dicha cifra.

En la abultada victoria de los melenudos ante Las Águilas del Zulia, Leal trabajó por espacio de seis entradas completas, permitió tres carreras limpias, siete hits, dos ponches sin regalar boletos para llevarse su primera victoria del compromiso.

Leal ahora se une a Junior Guerra, Rafael Cova, Osmer Morales, Pedro Rodríguez, Gregory Infante, Loiger Padrón y Mayckol Guaipe como los únicos brazos activos con 200 o más abanicados en la LVBP.