LVBP: Gerencia de Leones del Caracas se sincera sobre su más reciente cambio

Cuando comenzó la temporada 2025-2026 de la LVBP, casi ningún fanático caraquista se imaginó que los Leones del Caracas iban a posicionarse en el penúltimo lugar de la clasificación luego de tres semanas de ronda regular. Dicha situación se debe a varios factores, especialmente al pitcheo.

El manager José Alguacil todavía no ha conseguido la fórmula para no sufrir en los innings finales, ya que varios relevistas han dejado mucho que desear. Incluso, cabe agregar que el problema también pasa por los abridores, con muy pocas excepciones.

Leones confían en la pronta solidez del bullpen

Durante este lunes se hizo oficial lo que era un secreto a voces. Y es que Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes pactaron un cambio de lanzadores, en el que Anthony Vizcaya pasó al elenco melenudo por el abridor Yohander Méndez. La finalidad de esto fue, sin lugar a dudas, reforzar el bullpen del equipo.

"En la pelota profesional, la solidez del bullpen es muy importante para conseguir victorias. Con la reciente transacción hemos dado un paso firme para fortalecer drásticamente la parte final de nuestros juegos, y estamos sumamente satisfechos", comentó Luis Sojo, gerente deportivo de Leones, en nota de prensa.

Luego añadió: "Esto es un refuerzo para toda la organización, y somos muy optimistas sobre la flexibilidad y la potencia que nos dará esta nueva estructura en la recta final de la temporada".

Por lo pronto, la idea de los Leones del Caracas es utilizar a Vizcaya para compartir responsabilidades con Ricardo Rodríguez entre el séptimo y octavo inning, dejando las funciones de cerrador a Norwith Gudiño. De hecho, cabe acotar que estos planes pueden cambiar dependiendo del rendimiento de los lanzadores y de la futura llegada de Carlos Hernández al equipo.

"Este movimiento no solo añade calidad, sino que también nos permite reajustar roles. Con la llegada de estos lanzadores de experiencia, el resto de nuestros relevistas podrá ubicarse en su zona de confort", complementó Reggie Corona, asistente a la gerencia deportiva.