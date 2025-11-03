LVBP: ¿Quién debe cerrar los juegos en Leones?

Suscríbete a nuestros canales

El cerrador Anthony Vizcaya no solo cambió de uniforme, también de narrativa. Tras su llegada a los Leones del Caracas desde los Navegantes del Magallanes, el derecho ha mostrado señales claras de querer un nuevo protagonismo. En redes sociales, sus publicaciones con #TBT y guiños luego de su paso por los melenudos en el Round Robin de la 2022-2023 no fueron casualidad: Vizcaya quiere volver a ser el hombre del noveno inning.

El cambio de aires parece haberle sentado bien. Vizcaya llega con hambre, con experiencia en momentos de apremio y con una actitud que grita liderazgo. Aunque oficialmente no fue adquirido para cerrar juegos (ese rol está reservado para Carlos Hernández cuando se incorpore), su perfil encaja perfectamente en ese puesto. ¿Por qué no darle la responsabilidad desde ya?

El plan original de Leones

Carlos Hernández es el nombre que aparece en el papel como el cerrador de Leones. Su historial y potencia lo respaldan. Sin embargo, su incorporación aún no se ha concretado, y mientras tanto, los innings finales siguen siendo un dolor de cabeza para el mánager José Alguacil.

Leones no trajo a Vizcaya para cerrar ni para preparar el terreno. Ese rol lo ocupa Norwith Gudiño, quien ha demostrado consistencia en el sexto inning. Vizcaya, según el plan, sería un brazo para el séptimo, compartiendo responsabilidades con Ricardo Rodríguez. Pero los planes pueden cambiar, y el rendimiento manda.

El bullpen tiene piezas, falta el uso correcto

La llegada de Vizcaya y Hernández le devuelve a Alguacil un “menú” completo para manejar los innings finales. Pero la clave estará en cómo los utilice. Vizcaya tiene el temple, la experiencia y el deseo de volver a ser cerrador. Si Hernández tarda en incorporarse o no se adapta, Vizcaya debería ser el plan A.

Anthony Vizcaya no ha iniciado de la mejor manera el campeonato. Con siete carreras permitidas en apenas tres episodios para una efectividad de 18.00 con tres blown saves y tres derrotas.