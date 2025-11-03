LVBP: Yohander Méndez dejó estos números en su primera experiencia en la liga china

Suscríbete a nuestros canales

Lo que era un secreto a voces terminó haciéndose oficial durante este lunes. Y es que Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas protagonizaron un interesante cambio, donde Yohander Méndez regresó con los filibusteros mientras que Anthony Vizcaya pasó a los melenudos.

Como algunos recordarán, el oriundo de Valencia siempre fue un pelotero fijo de la Nave desde su debut en la LVBP en la 2015-2016. Sin embargo, en la campaña anterior la organización lo incluyó en un cambio con destino a su eterno rival, con quienes tuvo apenas cuatro aperturas en las que no le fue nada bien.

Ahora, Yohander Méndez se une a unos Navegantes del Magallanes urgidos de victorias, pues el rendimiento colectivo no les ha permitido salir a flote en lo que va de la 2025-2026. Con este pacto, el conjunto carabobeño confía en contar con la mejor versión del lanzador zurdo, algo similar a lo que vivió en la primera mitad del 2025 en la Liga China de Beisbol Profesional (CPBL, por sus siglas en inglés).

Magallanes apunta al éxito con Yohander Méndez

La llegada de Yohander Méndez a la liga china no fue tan sorpresiva. Y es que su experiencia en el beisbol asiático se remonta a un par de años atrás, con el único detalle que fue en la liga japonesa con Yomiuri Giants.

En diciembre del 2024, el lanzador venezolano firmó un contrato de un año y 560.000 dólares con Uni-Lions, equipo que finalizó en el primer lugar de la clasificación durante la primera mitad del 2025. De hecho, Méndez fue uno de los mejores lanzadores tanto del equipo como del circuito chino, con un rendimiento que esperan ver los Navegantes del Magallanes durante esta zafra.

Números de Yohander Méndez en la temporada 2025 de la Liga China