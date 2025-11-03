¡Oficial! Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes pactan cambio

Suscríbete a nuestros canales

Cambio bomba en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Tal y como se venía rumorando desde hace unos días, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes han llegado a un acuerdo para realizar un cambio de lanzadores, en el que Anthony Vizcaya ha pasado a Leones del Caracas, y Yohander Méndez ha regresado a Navegantes del Magallanes.

En un principio, se habló de que la transacción podría haber sido un 2x1, en el que Magallanes también incluyera al relevista Ángel Acevedo. Sin embargo, al final se ha pactado un traspaso muy equitativo y parejo, en el que ambas partes adquieren a lanzadores que todavía son recuperables.

Cambio bomba entre Leones y Navegantes

Este cambio llega luego de eventos que realmente parecían tener como único destino un cambio de aires para ambos jugadores. En el lado de Anthony Vizcaya, el derecho ha tenido un inicio complicado de campaña, al registrar efectividad de 18.00 en cinco juegos lanzados, en los que se ha adjudicado tres derrotas.

Por otro lado, Yohander Méndez había tenido palabras muy duras para la directiva melenuda en días anteriores, al no haber llegado todavía a un acuerdo para incorporarse. "Si realmente no cuentan conmigo, cámbienme. Me parece una falta de respeto la forma en que tratan al pelotero", dijo en una entrevista con la colega Georgeny Pérez.

Ambos jugadores ya habían vestido los uniformes de sus nuevos equipos. Méndez fue pelotero del Magallanes desde 2015 hasta 2024, cuando fue cambiado a Leones. Por su parte, Vizcaya se uniformó con los capitalinos en la Serie del Caribe 2023, y en el Round Robin de la 2023/24.