LVBP: Jeferson Quero se lleva el Jugador Meridiano de la Semana

La tercera semana de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional fue una bastante acontecida, y con una enorme cantidad de rendimientos individuales altos, que hicieron que la elección del Jugador Meridiano de la Semana fuera complicada. Sin embargo, al final el elegido fue el receptor de los Cardenales de Lara, Jeferson Quero.

El joven toletero de 23 años de edad es el prospecto número 84 de las Grandes Ligas, y el cuarto mejor prospecto de los Cerveceros de Milwaukee. Además, su temporada de debut en la LVBP ha servido de momento para reafirmar las razones por las que está tan bien considerado en Estados Unidos.

Durante la tercera semana del campeonato, Jeferson Quero fue una verdadera fuerza ofensiva para los Cardenales de Lara, siendo vital para que su equipo no terminara la semana con récord negativo, gracias a varios batazos realmente productivos.

Jeferson Quero, Jugador Meridiano de la Semana

Jeferson Quero jugó los seis compromisos que disputaron los Cardenales de Lara en esta tercera semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y su rendimiento fue sencillamente espectacular.

El catcher larense bateó para .348/.444/.739/1.183 durante los seis compromisos de la semana, con par de cuadrangulares y 10 carreras impulsadas, y además, ocho de sus 10 rayitas fletadas fueron en los tres triunfos cardenaleros, por lo que sin duda fue una pieza clave para los crepusculares, y tiene bien ganada la distinción.