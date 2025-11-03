LVBP: Así será la rotación de Leones del Caracas para la tercera semana de acción

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 4 de octubre comienza la tercera semana de acción en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y los Leones del Caracas tienen como meta salir de esa mala racha que atravesaron en los últimos días. Los dirigidos por José Alguacil ya tienen los brazos con los que afrontarán los próximos juegos, para así sumar victorias y buscar jugar sobre los .500 puntos.

Los "Melenudos" no han tenido un inicio positivo, actualmente ocupan el penúltimo puesto de la tabla de posiciones, con récord de seis victorias y ocho derrotas, por lo que esta tercera semana la meta será conseguir triunfos.

Rotación caraquista para la semana 3

Según reportó el periodista Efraín Zavarce, los Leones del Caracas ya tienen definida su rotación para los próximos cuatro juegos, y cada encuentro promete intensidad desde la lomita. El martes, Erick Leal se encargará de abrir ante Águilas del Zulia, mientras que el miércoles será el turno de Beck Way frente a Tigres de Aragua.

Para el jueves, el lanzador estará entre Mikell Manzano o Luis Palacios ante Bravos de Margarita, y la semana cerrará con José Torres lanzando el viernes contra Águilas. Con esta rotación, los Leones buscan mantener su fortaleza en el pitcheo y seguir sumando victorias importantes.

Actualmente, en 14 juegos, el pitcheo de los Leones del Caracas cuenta una efectividad de 6.02, la más alta de toda la LVBP, por lo que deberán hacer los ajustes necesarios para subir posiciones en esta campaña 2025-2026.