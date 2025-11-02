Leones del Caracas es el único equipo con esta cifra ofensiva

Suscríbete a nuestros canales

Luego de tres semanas de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Leones del Caracas han demostrado un gran poder a la ofensiva, con figuras como Harold Castro, Aldrem Corredor y Wilfredo Tovar.

Por ese motivo, se trata del mejor bateo de la pelota invernal venezolana con un promedio colectivo de .306 en trece compromisos disputados, donde ha registrado un balance de seis triunfos y siete derrotas.

Además, se trata del único equipo que batea para más de .300, pues los Tiburones de La Guaira, segundos en el ranking, poseen un .290 y los Tigres de Aragua, quienes completan el podio, poseen un .282 de average.

En contraparte, los Navegantes del Magallanes, con un débil .232, es el peor promedio colectivo, por detrás de equipos como las Águilas del Zulia (.241), Bravos de Margarita (.242) y Caribes de Anzoátegui (.267).

Los mejores bates

Los mejores bates en cuanto a promedio de bateo para los Leones del Caracas son Víctor Bericoto, con .417 de average, Wilfredo Tovar (.377) y Yonathan Daza (.323). Harold Castro también destaca con .647, aunque con solo diecisiete turnos.