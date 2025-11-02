Vea todo lo que ha conquistado Mookie Betts en su carrera con el nuevo anillo de Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Si bien Mookie Betts no respondió como acostumbra en instancias decisivas en esta Serie Mundial, eso pasó a segundo plano con el título de los Dodgers de Los Angeles, un anillo de se convierte en un logro más en una carrera que está cada vez más cerca de Cooperstown.

El estadounidense apenas cuenta con 33 años, sin embargo, en poco tiempo se ha encargado de tener una trayectoria sumamente exitosa, tanto a nivel individual como grupal y se da el lujo de acumular un gran número de galardones que pocos peloteros, incluso ya retirados,, pueden tener.

De hecho, a nivel de anillos de Serie Mundial Betts ya puede presumir de cuatro, cuando muchas estrellas no logran ganar nunca lo World Series, pero eso es simplemente un hito más de los que su superlativo talento lo ha llevado a lograr.

Estos son los galardones de Mookie Betts hasta ahora en su carrera:

4 veces campeón de Serie Mundial

MVP de la Liga Americana (2018)

8 veces All-Star

6 Guante de Oro

7 Silver Slugger

1 Título de Bateo

5 veces seleccionado al All MLB-Team

7 veces Fielding Bible

Quinto mayor contrato de la Historia.

Estadísticas de por vida de Mookie Betts:

G: 1532

H: 1767

2B:394

3B: 41

HR:291

CI: 913

CA: 1166

BR: 196

AVG: .290

OBP: .369

SLG: .512

OPS: .881.

La interrogante es saber si con esos registros y logros ya le basta a Betts, para un tener seguro en el Salón de La Fama de la MLB, aunque aún tiene carrera por delante, y la respuesta bastante ser bastante clara.