LVBP: Tiburones de La Guaira lideran la liga en este apartado

El conjunto de los Tiburones de La Guaira ha iniciado la campaña 2025-2026 con una propuesta ofensiva que no deja espacio para la pasividad. Con 20 bases robadas en apenas los primeros juegos del calendario, el equipo litoralense no solo encabeza ese departamento en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), sino que también marca una tendencia clara: velocidad, presión y ejecución.

Bajo la dirección de Gregorio Petit, el equipo escualo ha convertido el robo de base en una herramienta para desestabilizar a los rivales y generar carreras sin depender exclusivamente del poder.

Gregorio Petit y su filosofía de juego agresivo

Desde su llegada a Tiburones, Gregorio Petit ha apostado por un estilo de juego dinámico, donde cada turno al bate y cada corredor en base representa una oportunidad para tomar ventaja. El robo de base, tradicionalmente subestimado en ligas donde el jonrón acapara titulares, ha sido revitalizado por Petit como un recurso para producir anotaciones.

Los 20 robos de base no son producto de un solo jugador, sino de una ejecución colectiva que refleja disciplina y entrenamiento. Máximo Acosta lidera el grupo con siete estafadas, seguido por Gabriel Arias con cinco. Daniel Montaño, Jimmy Kerrigan y Pedro Castellanos han aportado dos cada uno, mientras que Jadher Areinamo y Franklin Barreto completan la cuenta con un robo por cabeza.

El alto volumen de bases robadas ha obligado a los equipos contrarios a modificar sus esquemas defensivos. Los lanzadores deben acelerar sus tiempos al plato, los receptores enfrentan mayor desgaste y los infielders se ven forzados a cubrir más terreno.

Producción sin depender del slugging

En una liga donde el poder suele dictar el ritmo ofensivo, Tiburones ha demostrado que se puede producir carreras con inteligencia y movilidad, aunque están entre los tres primeros equipos en cuanto a bateo colectivo, slugging y extrabases. Los salados han logrado fabricar anotaciones en episodios donde un sencillo y un robo bastan para poner al corredor en posición anotadora.