LVBP: Magallanes deja en el terreno a Leones con hit de oro de Eliezer Alfonzo Jr.

Los Navegantes del Magallanes se quedaron con el segundo choque de los eternos rivales de la temporada 2025-2026 de la LVBP al dejar en el terreno a los melenudos gracias a un hit de Eliezer Alfonzo Jr con pizarra de 5 a 4.

Los abridores Junior Guerra y JC Keys se midieron en un cerrado duelo de pitcheo en el José Bernardo Pérez de Valencia. El empate se mantuvo hasta la sexta entrada cuando Ángel Reyes sonó doble al izquierdo para que Nelson Rada anotara la primera rayita del compromiso.

Luego, en la séptima, Leones igualó las acciones con sencillo remolcador de Harold Castro. En el cierre del octavo, Magallanes aprovecharía las brechas defensivas brindadas por los melenudos para irse arriba con elevado de sacrificio de Renato Núñez, y después, ante un rodado de Tucupita Marcano que provocó un error del camarero Wilfredo Tovar, La Nave tomaría ventaja de 3-1.

Pero los problemas del pitcheo filibustero se hicieron presentes nuevamente en el noveno. Con Wilking Rodríguez para el salvamento, permitió sencillo de Harold Castro que puso la pizarra 3 a 2 y hit de Wilfredo Tovar que igualaría el marcador a tres carreras. Yonathan Daza puso en ventaja a Leones con imparable al derecho.

El derecho Henderson Álvarez sería el encargado de buscar los tres outs finales. Pero doble barre bases de Luis Sardinas empataría las acciones a cuatro. Luego, Eduardo Figueroa se haría cargo, pero permitió el hit de Eliezer Alfonzo Jr. para darle la victoria a los Navegantes del Magallanes.

Las decisiones

La victoria fue para Jesús Reyes (1-0) y la derrota para Henderson Álvarez (0-1).