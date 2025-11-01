LVBP: Leones se desquita con Cardenales para retomar el camino del triunfo

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Monumental finalmente pudo celebrar un triunfo de los Leones del Caracas durante esta tercera semana. Y es que luego de dolorosas derrotas frente a Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira, los dirigidos por el manager José Alguacil se desquitaron con Cardenales de Lara para imponerse con marcador de 6 a 5.

Un rugido importante para los Leones

Las cosas no comenzaron del todo bien para los capitalinos. En la primera entrada, los crepusculares rompieron el cero ante el abridor Luis Palacios, quien vio cómo Jeferson Quero remolcó a Ildemaro Vargas desde la intermedia con una buena conexión.

Pero eso no fue todo. Los Cardenales picotearon nuevamente en la parte alta del segundo episodio. Esta vez el protagonista fue Rangel Ravelo con un doble, el cual le permitió a Rafael Ortega anotar sin muchos inconvenientes desde la segunda base.

Si bien Max Castillo mantuvo a raya a los Leones en los cuatro primeros capítulos, para el quinto sufrió una dura embestida que terminó con el juego empatado. Y es que luego de un error en fildeo del grandesliga Everson Pereira que dejó corredores en posición anotadora, Brainer Bonaci bateó un rodado de out hacia la inicial para empujar la del descuento. Acto seguido, Harold Castro apareció con un hit productor.

En la baja del sexto, los de casa pegaron fuerte con el bate de Aldrem Corredor y un enorme cuadrangular de dos carreras. Justamente, el mismo inicialista añadió una más con un sencillo en el séptimo.

No obstante, el picheo de los melenudos volvió a fallar en la recta final. En la parte alta del octavo, Cardenales firmó un rally de tres rayitas cortesía de un doble de Juan Yépez y un sencillo de Rafael Ortega que empujó dos para empatar las acciones en el Estadio Monumental.

Y cuando todo parecía indicar que iban a entradas extras, en la baja del noveno apareció Yonathan Daza con un hit de oro hacia el jardín derecho, lo suficientemente lejos para que Harold Castro anotara la carrera de la victoria.