Miss Venezuela Internacional denunció mala atención de una emprendedora

Isbel Parra Santos utilizó su perfil de Instagram para denunciar el mal trato que recibió de un emprendimiento de desayunos. La belleza criolla que participó en Miss Universe Latina, comentó que solo por preguntar por el servicio la trataron de muy mala manera.

Isbel expone captures en Instagram

El emprendimiento que lleva por nombre “Desayunos sorpresas Caracas” creada en el 2018, bloquearon a la Miss Venezuela Internacional 2020, según reportó en Instagram.

La atleta posteó un capture de una acalorada conversación que tuvo con alguien del emprendimiento a través de WhatsApp, quien le escribió que no era una persona muy inteligente.

“Terrible atención al cliente de esta empresa de desayunos. Se molestan solo por preguntar y de paso te bloquean. Cero recomendados, son unos falta de respeto que no saben de la atención a los clientes”, escribió la morena.

Hasta el momento la empresa que tiene 14,3 mil seguidores en Instagram y se encuentra ubicada en la Castellana, Caracas, no se han pronunciado por la situación con la modelo.

Éxito de Parra

La caraqueña lleva con éxito su carrera en el modelaje viajando a Los Ángeles, California, para realizar desfiles de moda con importantes diseñadores.