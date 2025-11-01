La defensa de Miguel Rojas fue clave en el triunfo de los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

Si bien, todas las miradas estarán puestas en Yoshinobu Yamamoto y Mookie Betts, tras el triunfo de los Dodgers de Los Angeles sobre los Azulejos de Toronto en el juego seis de la Serie Mundial, el nombre del venezolano Miguel Rojas también debe estar entre los más destacados por su superlativo protagonismo defensivo.

En un juego de vida o muerte y además tan cerrado, la defensa puede cambiar el rumbo en cualquier resbalón y por esa razón, Dave Roberts optó por colocar al criollo como titular por primera vez en el cruce y Rojas se lució en varias acciones determinantes.

Primera jugada:

La primera intervención importante de "Miggy-Ro" llegó en la baja del tercero, cuando Andrés Giménez conectó un batazo potente que parecía que se internaba hacia los jardines, tras salir a 104 millas por hora de su bate.

Sin embargo, Rojas capturó esa pelota en gran forma, para realizar el out y no permitió que entrará la primera rayita de los Blue Jays, quienes tenían corredor en segunda antes de esa gran acción de Miguel.

Segunda jugada:

La segunda intervención del experimentado infielder fue en el séptimo episodio, cuando realizó una semsacional jugada a mano limpia, para evitar que Addison Barger lograra llegar a salvo a la inicial.

Tercera jugada:

La intervención más notoria, fue en combinación con Kike Hernández, para concluir el choque de forma maravillosa. El boricua atajó un elevado de Andrés Giménez con un corredor nuevamente en la intermedia.

No obstante, el hombre se abrió demasiado, lo que provocó que Hernández lanzará a la base y aunque el disparo no fue bueno, Rojas resolvió y selló el doble play, para liquidar a los Azulejos y forzar el choque decisivo en la serie.

Nuevamente quedó demostrado que la defensa gana partidos y más en un electrizante encuentro como el de este viernes, que concluyó con pizarra de 3 carreras por 1.