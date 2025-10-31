¿Cuándo fue la última vez que un equipo ganó dos juegos de visitante para coronarse en la Serie Mundial?

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Angeles tienen todo cuesta arriba en la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto, debido a que no se trata solamente de estar abajo en la llave (3-2), sino que deben obtener esas dos victorias que necesitan en condición de visitante, algo que solamente ha ocurrido en ocho oportunidades en todos los tiempos.

En la historia de las Grandes Ligas se han llevado a cabo 117 instancias decisivas y la primera ocasión en la que una organización pudo revertir una situación como la de los californianos fue en 1926, cuando los Cardenales de San Luis superaron a los Yankees de Nueva York tras venir de atrás, según el medio "Beisbol Puro".

¿Cuándo fue la última vez que un equipo quedó campeón ganando los últimos dos duelos de visitante?

Aunque ha ocurrido muy pocas veces, no ha pasado tanto tiempo desde que una novena se coronará, tras salir a jugar los últimos dos desafíos fuera de casa y ganar ambos, para obtener el trofeo.

Este reciente hecho, fue en el año 2019, cuando los Nacionales de Washington vencieron en los juegos 6 y 7 a los Astros de Houston en el Minute Maid Park, para ser monarcas de la MLB. Esa misma gesta, es la que buscan los Dodgers, siendo el escenario el Rogers Center de Toronto.

Estos son los ocho equipos que se coronaron en estas condiciones: