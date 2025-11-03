Leones del Caracas mantiene el peor pitcheo de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha iniciado de una manera realmente complicada para los Leones del Caracas. El equipo capitalino ha mostrado una ofensiva poderosa, capaz de fabricar una buena cantidad de carreras, sin embargo, el pitcheo les ha costado un importante número de victorias hasta los momentos.

Después de 14 compromisos disputados, el conjunto melenudo tiene claramente la mejor ofensiva del campeonato, al ser líderes en average (.309); slugging (.469); y OPS (.857). Pero por otro lado, los dirigidos por José Alguacil no han podido lograr que el cuerpo de lanzadores mejore, y por ahora, lo que han mostrado es exageradamente similar a lo que hicieron en la 2024/25.

Nuevo año, mismo problema

Los Leones del Caracas se despidieron temprano de la campaña 2024/25 de la LVBP, al caer eliminados en el juego de comodín ante los Tigres de Aragua. Sin duda, la gran causa de esta caída caraquista fue el cuerpo de lanzadores, que jamás logró ponerse a la par de la producción ofensiva, y dejó la peor efectividad colectiva del torneo (6.04).

Un año después, el inicio de los capitalinos no es especialmente alentador en lo que a corregir aquella deficiencia se refiere. En estos primeros compases de la contienda, los Leones del Caracas registran nuevamente la peor efectividad de la Liga, con 6.02. Además, al pitcheo melenudo le batean para .299, y han permitido 82 carreras limpias, ambas siendo también las peores marcas del campeonato.

A todo esto hay que sumarle que el relevo de Leones del Caracas tiene efectividad de 6.41, la más alta de la LVBP, por lo que sin duda el bullpen se presenta como el área que más trabajo necesita de inmediato si los caraqueños quieren revertir la situación comprometida en la que han iniciado la zafra.