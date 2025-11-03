LVBP: José "Cafecito" Martínez iguala marca de histórico del beisbol venezolano

Suscríbete a nuestros canales

José "Cafecito" Martínez sin duda ha sido de los peloteros más consistente en los últimos años en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), rindiendo de gran forma y poniendo números importantes. Recientemente, en la temporada 2025-2026, el jugador de los Tigres de Aragua alcanzó otra cifra histórica en su carrera, poniéndose a la par de un inmortal del beisbol venezolano.

El experimentado de 37 años está en su cuarta campaña con el equipo aragueño y sin duda es un líder, y bujía en esta franquicia, razón por la que su aporte es importante y significativo día a día.

"Cafecito" Martínez sigue haciendo historia

Según dato de El Emergente, Martínez llegó a 10 empujadas en la actual campaña y alcanzó las 315 en su carrera dentro de la LVBP, igualando en el puesto 40 histórico al inmortal del béisbol venezolano Gustavo Gil y a Luis González. Este logro consolida al “Cafecito” entre los bateadores más productivos de los últimos años en el circuito.

Gustavo Gil acumuló sus remolcadas durante 19 temporadas, entre 1959 y 1978, defendiendo los colores de Industriales de Valencia, Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara. Por su parte, Luis González lo hizo en 16 campañas con Caribes de Anzoátegui y Tiburones de La Guaira. Alcanzar a nombres de ese calibre habla de la consistencia y vigencia de Martínez, quien sigue dejando su marca en el beisbol venezolano.

Tras esta marca, José Martínez tiene en la campaña 2025-2026 un total de 18 imparables, entre ellos tres dobles y dos jonrones. Además, cuenta con 10 remolcadas, seis anotadas y promedio de .367, todo esto en 14 juegos con los Tigres de Aragua. Mientras que, de por vida en la LVBP acumula 606 imparables, 315 fletadas, 265 anotadas y promedio al bate de .323, números que ha podido acumular en 16 temporadas.