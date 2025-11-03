LVBP

Estos son los líderes ofensivos luego de tres semanas en la LVBP

Figuras del Leones del Caracas destacan entre en la cima de algunas apartados con el madero

Por

Humberto Mendoza
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 08:01 am
Estos son los líderes ofensivos luego de tres semanas en la LVBP
Suscríbete a nuestros canales

Se cumplió tres semanas en la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y el bateo ha estado a la orden del día. La presente edición nuevamente se encamina a otro año bastante ofensivo y varios figuras ya toman un paso adelante en este inicio de campaña.

NOTAS RELACIONADAS

Leones del Caracas ha resaltado como el equipo con el mejor promedio de la liga, siendo el único que hasta ahora se encuentra bateando por encima de los .300 colectivamente (.309). Asimismo, Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira son otros que se han hecho sentir con el bate gracias al notable desempeño de sus peloteros.

Previo al arranque de la cuarta semana, Víctor Bericoto es el gran protagonista ofensivo en esta primera parte de la pelota criolla como líder en promedio al bate (.450), porcentaje de embasado (.522) y slugging (.675) y OPS (1.197) después de 12 juegos disputados. Además del jardinero melenudo, Gabriel Arias ha anotado la mayor cantidad de carreras (14), mientras que, Yonathan Perlaza luce como principal remolcador con 17 traídas al plato.

Líderes ofensivos de la LVBP

  • Promedio al bate:

  1. Víctor Bericoto (Leones): .450
  2. Alí Castillo (Águilas): .395
  3. José Martínez (Tigres): .367

  • Jonrones:

  1. Romer Cuadrado (Caribes): 5
  2. Juan Yépez (Cardenales): 4
  3. Jadher Areinamo (Tiburones): 4
  4. Jimmy Kerrigan (Tiburones): 4
  5. Aldrem Corredor (Leones): 4

  • Impulsadas

  1. Yonathan Perlaza (Águilas): 17
  2. Aldrem Corredor (Leones): 15
  3. Balbino Fuenmayor (Caribes): 15
  4. Jadher Areinamo (Tiburones): 14

  • Anotadas

  1. Gabriel Arias (Tiburones): 14
  2. David Rodríguez (Tigres): 13
  3. Jadher Areinamo (Tiburones): 13
  4. Aldrem Corredor (Leones): 13
  5. Yonathan Perlaza (Águilas): 13

  • Bases robadas:

  1. Máximo Acosta (Tiburones): 7
  2. Gabriel Arias (Tiburones): 5
  3.  Herlis Rodriguez (Caribes): 4

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Breeders' Cup Eugenio Suárez
Lunes 03 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol