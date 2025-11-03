Estos son los líderes ofensivos luego de tres semanas en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Se cumplió tres semanas en la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y el bateo ha estado a la orden del día. La presente edición nuevamente se encamina a otro año bastante ofensivo y varios figuras ya toman un paso adelante en este inicio de campaña.

Leones del Caracas ha resaltado como el equipo con el mejor promedio de la liga, siendo el único que hasta ahora se encuentra bateando por encima de los .300 colectivamente (.309). Asimismo, Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira son otros que se han hecho sentir con el bate gracias al notable desempeño de sus peloteros.

Previo al arranque de la cuarta semana, Víctor Bericoto es el gran protagonista ofensivo en esta primera parte de la pelota criolla como líder en promedio al bate (.450), porcentaje de embasado (.522) y slugging (.675) y OPS (1.197) después de 12 juegos disputados. Además del jardinero melenudo, Gabriel Arias ha anotado la mayor cantidad de carreras (14), mientras que, Yonathan Perlaza luce como principal remolcador con 17 traídas al plato.

Líderes ofensivos de la LVBP

Promedio al bate:

Víctor Bericoto (Leones): .450 Alí Castillo (Águilas): .395 José Martínez (Tigres): .367

Jonrones:

Romer Cuadrado (Caribes): 5 Juan Yépez (Cardenales): 4 Jadher Areinamo (Tiburones): 4 Jimmy Kerrigan (Tiburones): 4 Aldrem Corredor (Leones): 4

Impulsadas

Yonathan Perlaza (Águilas): 17 Aldrem Corredor (Leones): 15 Balbino Fuenmayor (Caribes): 15 Jadher Areinamo (Tiburones): 14

Anotadas

Gabriel Arias (Tiburones): 14 David Rodríguez (Tigres): 13 Jadher Areinamo (Tiburones): 13 Aldrem Corredor (Leones): 13 Yonathan Perlaza (Águilas): 13

Bases robadas: