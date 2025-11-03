Así quedaron los resultados en el cierre de la tercera semana de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Durante este domingo, 2 de noviembre, finalizó la tercera semana del presente torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y evidentemente, hay que repasar como quedaron los resultados en las distintas plazas.

Está jornada dominguera fue poco usual, debido a que el primer duelo inició a las 5:00pm e incluso el último comenzó a las 7:00pm, algo muy pocas visto en la pelota criolla.

Andry Lara guía la victoria de Águilas:

En el primer duelo de la jornada, Andry Lara maniató a los bates de Caribes de Anzoátegui, para guiar el triunfo de las Águilas del Zulia con pizarra final de 5 carreras por 2 en el estadio Luis Aparicio El Grande.

Caribes de Anzoátegui 2-5 Águilas del Zulia

Bravos terrenea a Cardenales:

En el estadio Nueva Esparta ya se volvió costumbre que los Bravos de Margarita dejen tendidos a sus oponentes y en esta ocasión, lo hicieron contra los Cardenales de Lara en un intenso desafío.

Cardenales de Lara 4-5 Caribes de Anzoátegui

Tiburones vence a Magallanes por la mínima:

Por su parte, los Tiburones de La Guaira consiguieron su segunda victoria consecutiva, tras vencer por la mínima 4 carreras por 3 a los Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez.

Tiburones de La Guaira 4-3 Navegantes del Magallanes

Tigres doblega a Leones:

En el último choque, la ofensiva de los Tigres de Aragua conectó hasta 15 indiscutibles, para doblegar a los Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar y así cerrar la semana con el pie derecho.