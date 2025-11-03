¡Orgullo nacional! Estos tres venezolanos son ganadores del Guante de Oro en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Cuando de defensa élite, Venezuela siempre dice presente en cada temporada de las Grandes Ligas y en este 2025 no fue la excepción, con tres jugadores criollos premiados con el Guante de Oro 2025.

De estos tres galardonados, dos obtuvieron este reconocimiento por primera vez en su trayectoria. Asimismo, dos lo ganaron en la Liga Americana y uno en el viejo circuito, dejando el nombre del país en alto.

Maikel García ya u primer Guante de Oro:

El gran trabajo de Maikel García en la campaña 2025 fue reconocido, tras alzarse con el Guante de Oro entre los terceras base de la Liga Americana, para convertirse en el primer pelotero nativo del país que obtiene está distinción en esa distinción.

El segundo Guante de Oro para Wilyer Abreu:

Por su parte, Wilyer Abreu se adjudicó este premio por segunda zafra en fila, tras coronarse como el mejor jardinero derecho a nivel defensivo, igualmente en el joven circuito, ratificando su gran desempeño en la pradera.

Javier Sanoja gana el Guante de Oro como utility:

Mientras que el joven maracayero Javier Sanoja merece un reconocimiento especial porque también obtuvo su primer como Guante de Oro. Sin embargo, fue el único venezolano con este reconocimiento en la Liga Nacional y además, lo obtuvo como utility.