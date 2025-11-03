MLB

¡Orgullo nacional! Estos tres venezolanos son ganadores del Guante de Oro en 2025

Un jardinero venezolano fue premiado con este galardón con segundo año consecutivo

Por

Neyken Vegas
Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 11:07 pm
¡Orgullo nacional! Estos tres venezolanos son ganadores del Guante de Oro en 2025
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Cuando de defensa élite, Venezuela siempre dice presente en cada temporada de las Grandes Ligas y en este 2025 no fue la excepción, con tres jugadores criollos premiados con el Guante de Oro 2025.

NOTAS RELACIONADAS

De estos tres galardonados, dos obtuvieron este reconocimiento por primera vez en su trayectoria. Asimismo, dos lo ganaron en la Liga Americana y uno en el viejo circuito, dejando el nombre del país en alto.

Maikel García ya u primer Guante de Oro:

El gran trabajo de Maikel García en la campaña 2025 fue reconocido, tras alzarse con el Guante de Oro entre los terceras base de la Liga Americana, para convertirse en el primer pelotero nativo del país que obtiene está distinción en esa distinción.

El segundo Guante de Oro para Wilyer Abreu:

Por su parte, Wilyer Abreu se adjudicó este premio por segunda zafra en fila, tras coronarse como el mejor jardinero derecho a nivel defensivo, igualmente en el joven circuito, ratificando su gran desempeño en la pradera.

Javier Sanoja gana el Guante de Oro como utility:

Mientras que el joven maracayero Javier Sanoja merece un reconocimiento especial porque también obtuvo su primer como Guante de Oro. Sin embargo, fue el único venezolano con este reconocimiento en la Liga Nacional y además, lo obtuvo como utility.

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Breeders' Cup 5y6Nacional
Domingo 02 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol