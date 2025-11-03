LVBP: Tiburones agudizó crisis del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira concretó su segunda victoria en fila y la séptima del campeonato al imponerse por la mínima a los Navegantes del Magallanes en Valencia con pizarra de 4 a 3 para extender el mal momento de La Nave quien llega a nueve derrotas en el torneo.

Los escualos picaron adelante en el propio primer inning con sencillo de dos carreras de Pedro Castellanos. En el segundo fabricarían una más con el primer cuadrangular de la temporada de Sebastián Rivero por el jardín izquierdo.

Magallanes se pondría abajo por una en el cierre del tercero, con sencillo de Nelson Rada y doble Rougned Odor colocaría el score 3 a 2. En el cuarto, La Guaira haría una más con jonrón solitario de Jimmy Kerrigan, su cuarto de la temporada.

El pitcheo litoralense se mantuvo hermético por el resto del encuentro, permitiendo la tercera del Magallanes en el cierre de la octava con rodado de Alexis Hernández.

La victoria fue para Oddanier Mosqueda (2-0), la derrota para Alexander Campos (0-1) y el salvado para Rafael Cova (1), su primer rescate desde el 2021.