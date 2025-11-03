LVBP

Tigres cierra la semana con cómoda victoria ante Leones

La ofensiva bengalí conectó 15 inatrapables ante el pitcheo de Leones 

Por

Neyken Vegas
Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 11:59 pm
Tigres cierra la semana con cómoda victoria ante Leones
FOTO: ROBERTO SANTOS/PRENSA TIGRES
Los Tigres de Aragua finalizaron la tercera semana del campeonato regular de buena forma, luego de superar a los Leones del Caracas con un cómodo score de 10 carreras por 5 en el estadio Monumental Simón Bolívar, viniendo de atrás en la pizarra. Con esta victoria, el balance de la semana fue de .500 (3-3), para los maracayeros, quienes se mantienen firmes en el liderato con récord de 11-4.

Aunque el lanzador abridor "Bengalí", Yoennis Yera, no pudo hacer el trabajo, tras recibir cuatro carreras limpias y ocho indiscutibles en 2.1 episodios en el montículo; el bullpen contuvo a la ofensiva “Melenuda”. Gregory Infante (0.2 IP), Jonathan Vargas (1.1 IP), Aldry Acosta (0.2 IP), Cristian Alvarado (1.0 IP), Carlos Guzmán (0.2 IP), Christian Suárez (0.1 IP), Edwar Colina (1.0IP), Ronnie Williams (0.0 IP) y Daniel Juarez (1.0 IP) se combinaron, para aceptar cuatro inatrapables y apenas una anotación, la cual llegó en el último tramo.

La producción bengalí fue liberada por David Rodríguez, quien se fue de 4-3, con su primer vuelacercas de la campaña. Además, remolcó par de rayitas, anotó en tres ocasiones y recibió un boleto.

Entre los otros nombres importantes, destacaron: José Martínez (5-2, 2B, 2CI, CA), Gorkys Hernández (5-2, CI, CA), Keyber Rodríguez (4-1, 2B, CI, 2CA, BB), José Sibrian (4-1, 2CI), Leobaldo Piña (3-3, CA, BB) y Lorenzo Cedrola (4-2, 2B, 2 CA, BB). En total, fueron 15 los inatrapables de Tigres, incluyendo cinco extrabases.

Mañana habrá jornada libre, pero la novena aragüeña permanecerá en la capital, para enfrentar a Tiburones de La Guaira el próximo martes en el estadio Universitario.

Por su parte, los dirigidos por José Alguacil bajaron a la penúltima posición con foja de 6-8 y recibiran igualmente el martes a las Águilas del Zulia.

 

Lunes 03 de Noviembre de 2025
