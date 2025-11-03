Tigres cierra la semana con cómoda victoria ante Leones

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua finalizaron la tercera semana del campeonato regular de buena forma, luego de superar a los Leones del Caracas con un cómodo score de 10 carreras por 5 en el estadio Monumental Simón Bolívar, viniendo de atrás en la pizarra. Con esta victoria, el balance de la semana fue de .500 (3-3), para los maracayeros, quienes se mantienen firmes en el liderato con récord de 11-4.

Aunque el lanzador abridor "Bengalí", Yoennis Yera, no pudo hacer el trabajo, tras recibir cuatro carreras limpias y ocho indiscutibles en 2.1 episodios en el montículo; el bullpen contuvo a la ofensiva “Melenuda”. Gregory Infante (0.2 IP), Jonathan Vargas (1.1 IP), Aldry Acosta (0.2 IP), Cristian Alvarado (1.0 IP), Carlos Guzmán (0.2 IP), Christian Suárez (0.1 IP), Edwar Colina (1.0IP), Ronnie Williams (0.0 IP) y Daniel Juarez (1.0 IP) se combinaron, para aceptar cuatro inatrapables y apenas una anotación, la cual llegó en el último tramo.

La producción bengalí fue liberada por David Rodríguez, quien se fue de 4-3, con su primer vuelacercas de la campaña. Además, remolcó par de rayitas, anotó en tres ocasiones y recibió un boleto.

Entre los otros nombres importantes, destacaron: José Martínez (5-2, 2B, 2CI, CA), Gorkys Hernández (5-2, CI, CA), Keyber Rodríguez (4-1, 2B, CI, 2CA, BB), José Sibrian (4-1, 2CI), Leobaldo Piña (3-3, CA, BB) y Lorenzo Cedrola (4-2, 2B, 2 CA, BB). En total, fueron 15 los inatrapables de Tigres, incluyendo cinco extrabases.

Mañana habrá jornada libre, pero la novena aragüeña permanecerá en la capital, para enfrentar a Tiburones de La Guaira el próximo martes en el estadio Universitario.

Por su parte, los dirigidos por José Alguacil bajaron a la penúltima posición con foja de 6-8 y recibiran igualmente el martes a las Águilas del Zulia.