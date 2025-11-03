LVBP

¿Cuáles son los juegos de LVBP de esta semana? Mira los que tendrá Meridiano Televisión

La emoción de la LVBP 2025-2026 continúa y podrás vivirla en grande gracias a Meridiano Televisión

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 01:05 pm
Aldrem Corredor / Foto: Prensa LVBP Alejandro van Schermbeek
Por Andrea Matos Viveiros

Esta temporada, disfruta gratis los partidos más esperados de la LVBP, tanto en señal abierta como en por streaming. También en alta definición a través de Aba TV GO, SimplePlus, InterGO y NetunoGO.

No importa en qué parte del país te encuentres: podrás ver cada encuentro como si estuvieras en el estadio, con narraciones de especialistas, análisis, entrevistas desde el terreno de juego, estadísticas y los mejores momentos de tus equipos favoritos en la LVBP.

 

Calendario de la semana

 

  • Viernes 7 de noviembre de 2025
    Caribes de Anzoátegui vs Tiburones de La Guaira
    Antesala: 6:30 p.m.
    Playball: 7:00 p.m.

Streaming gratis de la LVBP

Si prefieres ver los juegos desde tu teléfono, tablet o computadora, también puedes acceder a la transmisión gratis online desde la página web meridiano.net/meridianotv. En la sección jugada a jugada también podrás acceder a las alineaciones, resultados en tiempo real y contenido exclusivo de la LVBP.

¡No te pierdas la temporada 2025-2026 de la LVBP! Sintoniza Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

 

