LVBP: Ángel Macuare aprovecha al máximo su oportunidad con Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

En este inicio de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Tiburones de La Guaira se han conseguido con una sorpresa sumamente grata e inesperada, que ha servido para darle un apoyo importante a la rotación de abridores con la que cuenta el manager Gregorio Petit: el lanzador derecho Ángel Macuare.

Oriundo de Puerto Ordaz, Ángel Macuare vive su primera temporada en Venezuela tras muchos años en Estados Unidos, y luego de haber pasado en este 2025 por la American Association, una de las Ligas Independientes más importantes del país norteamericano.

De momento, su estreno en la LVBP ha sido prometedor. En 10.2 entradas, acumula efectividad de 3.38 y ocho bateadores abanicados. Meridiano conversó en exclusiva con el joven abridor, quien no esconde su ilusión por cumplir su sueño de lanzar en la pelota criolla.

Ángel Macuare en modo "esponja" con Tiburones

Luego de ocho temporadas en Ligas Menores, Ángel Macuare finalmente pudo venir a Venezuela a hacer su debut con TIburones de La Guaira, una oportunidad que disfruta al máximo. "Estoy muy agradecido por estar aquí y vivir la experiencia de lanzar con tanta gente, con la samba. De verdad que todo ha sido muy bueno", explicó.

Además, el diestro cuenta con la suerte de poder trabajar con una leyenda como Francisco "El Kid" Rodríguez en esta zafra, lo que sin duda le añade un plus interesante a lo que ha podido vivir. "Va a ser una herramienta demasiado grande para mi carrera. Es una persona con demasiado talento y con mucha experiencia en el beisbol. Ahorita estoy como una esponja, aprendiendo todo lo posible con este cuerpo técnico", resaltó Macuare.

El nacido en Puerto Ordaz viene también de lanzar en la American Association, algo muy distinto a todo lo que ha vivido con anterioridad. "Fue una bonita experiencia. Creo que fue exactamente un mes y medio. Había muchos jugadores de gran talento, y conocí muy buenas personas. Honestamente, no fue tan fácil como pensaba".

Finalmente, Ángel Macuare explicó su enfoque que le ha hecho iniciar la campaña con buen pie. "Desde el primer día que llegué he tratado de trabajar en la consistencia, y en lanzar todos los lanzamientos con el mismo delivery, así se le hace a los bateadores más difícil reconocer el pitcheo que voy a lanzar".