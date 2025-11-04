LVBP: Tiburones realiza ajustes en su roster para la cuarta semana

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira continúan afinando su maquinaria en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), y para la cuarta semana del campeonato han realizado hasta cinco movimientos para buscar nivelar su registro.

Rafael Marchán y Franklin Barreto lideran los ingresos

Uno de los movimientos más destacados es el ingreso del receptor Rafael Marchán, quien regresa a la LVBP tras su paso por los Phillies de Filadelfia. Marchán no solo aporta solidez defensiva detrás del plato, sino también liderazgo y conocimiento del pitcheo rival.

Otro nombre de peso que se suma es Franklin Barreto, jardinero con experiencia en MLB y en ligas del Caribe. Su capacidad para cubrir varias posiciones del outfield y su potencial ofensivo lo convierten en una pieza valiosa para el mánager Gregorio Petit, especialmente tras la salida de Carlos Tocci y Jimmy Kerrigan.

Los lanzadores Wiliam Cuevas (RHP), Igor Gil (LHP) y Stiven Cruz (RHP) también ingresarán al roster de los escualos.

Los sacrificados son: Abrahan Gutiérrez, Nelvis Ochoa, Eudis Idrogo, Jimmy Kerrigan y Carlos Tocci.