Tiburones define su rotación para la cuarta semana de campeonato

Por

Neyken Vegas
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 10:24 pm

Dos venezolanos y tres importados abrirán por Tiburones en esta semana 

Los Tiburones de La Guaira cerraron la última semana de competición con par de victorias y esperan mantener ese ritmo en los próximos días, donde tendrán varios encuentros claves, para los que ya tienen definida su rotación.

Después de un inicio, para el olvido de sus lanzadores, los abridores "Escualos" se vieron mejor en su recientes presentaciones y Gregorio Petit espera lo mismo en esta venidera semana de los cinco seleccionados hasta el momento.

Rotación de Tiburones en la cuarta semana de la LVBP:

  • Luis Arejula (LD) vs Tigres, el martes en el estadio Universitario.
  •  Ángel Macuare (LD) vs Águilas, el miércoles en el estadio Universitario.
  • Zac Grotz (LD) vs Tigres, el jueves en el estadio José Pérez Colmenares.
  • Eric Pardinho (LD) vs Caribes, el viernes en el estadio Jorge Luis García Carneiro.
  • Luis Peña (LD) vs Caribes, el sábado en el estadio Jorge Luis García Carneiro.

Está información fue compartida por las redes sociales de los litoralenses, a quienes solamente les falta definir a su abridor, para el choque del domingo contra los Bravos de Margarita nuevamente en el estadio Jorge Luis García Carneiro.

Esto quiere decir, que Tiburones debe tratar de aprovechar al máximo esta semana, motivado a que efectuarán cinco de seis encuentros como home club. Actualmente, está novena marcha en la quinta posición de la tabla con un balance de 7-8.

Últimas noticias

