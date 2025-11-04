LVBP: José Quijada ve posible el campeonato con Bravos de Margarita

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez son más los grandesligas que se reportan con sus distintas organizaciones en esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Uno de los últimos en hacerlo fue José Quijada, cuya experiencia en la MLB sin duda será de gran ayuda para los Bravos de Margarita.

El lanzador venezolano vive su primera zafra con el conjunto insular, algo que sin duda le está generando mucha emoción. Recordemos que su debut en la pelota criolla fue en la 2017-2018 con los Caribes de Anzoátegui, equipo que lo tuvo en sus filas en las campañas 2018-2019 y 2020-2021.

Luego de jugar con la Tribu pasó a los Tiburones de La Guaira, pero con ellos solo vio acción en tres compromisos durante la 2022-2023, su última campaña en la LVBP. Ahora, José Quijada llega como uno de esos brazos veteranos que tratará de impulsar a los Bravos de Margarita a conseguir ese anhelado primer campeonato.

Quijada, dispuesto a darlo todo con Bravos

El pasado sábado 1 de noviembre, el oriundo de Caripito se estrenó en la presente temporada con el elenco insular. En su único inning, contra los Cardenales de Lara, retiró a los tres rivales que enfrentó con un ponche incluido. Ya para el domingo 2, y ante el mismo rival, repitió su faena de una entrada en blanco con un abanicado.

"Estoy super feliz de estar aquí. Vine a aportar mi granito y ayudar al equipo a ganar. No tengo un rol como tal, pero sí estaré lanzando los inning finales", comentó el lanzador venezolano para el departamento de prensa del equipo.

El 2025 no fue del todo positivo para José Quijada en las Grandes Ligas, ya que al final solo tuvo dos presentaciones con los Angelinos de Los Ángeles. El resto de su temporada la pasó en Ligas Menores, hasta que eligió la agencia libre a principios de octubre. Con todo y eso, el zurdo de 29 años de edad está motivado en ayudar al equipo a conquistar su primer título.

"Vengo con mucha emoción y ánimos. Quiero ayudar a mis compañeros, en especial a los muchachos del bullpen. Acá todos queremos ganar el campeonato", apuntó.

Por lo pronto, Bravos de Margarita cuenta con récord de 8 victorias y 7 derrotas previo al inicio de esta cuarta semana de ronda regular, posicionándose en el tercer lugar de la clasificación. Y es que de seguir con ese buen rendimiento, sin duda serán uno de los cinco integrantes del Round Robin.

"Creo que si seguimos haciendo esas pequeñas cosas, al final obtendremos algo bien grande. Tenemos que continuar así, que Dios sea el guía de todos nosotros. Lo que he visto del equipo hasta ahora me ha puesto super feliz", finalizó.