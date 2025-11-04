Magallanes dejó estos números generales en las primeras tres semanas de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Sin duda alguna, el equipo que fue el más decepcionante en las primeras tres semanas de campeonato regular, fueron los Navegantes del Magallanes. Sin embargo, los carabobeños no desentonaron en todas las áreas del juego.

La gerencia "Eléctrica" realizó múltiples transacciones durante la temporada muerta y con la llegada de nuevas figuras, esta novena lucía como una de las favoritas, pero lo cierto es que su balance es de 5-9, ubicados en la última posición de la tabla.

Magallanes vive una realidad difícil de comprender:

Curiosamente, los brazos "Filibusteros" contaron con el mejor cuerpo de lanzadores de la Liga en ese periodo, exhibiendo un porcentaje de carreras limpias de 3.26, lo que quiere decir que el pitcheo ha estado más que a la altura.

No obstante, los "Turcos" son un claro ejemplo de que en la pelota venezolana predomina la ofensiva por encima del pitcheo. Esto debido, a que su producción con el madero ha estado lejos de lo esperado por los nombres con los que cuentan, incluyendo al MVP de la zafra anterior, Renato Núñez.

Los dirigidos por Eduardo Pérez, son últimos en promedio colectivo (.232), son el único equipo que no ha superado las 60 empujadas (53) y los que menos extrabases tienen (32); siendo esta la principal razón de su mal momento.

En cuanto a fildeo se refiere, tampoco han lucido, con un porcentaje de .973, producto de 14 errores cometidos, promediando una pifia por juego y siendo sexto en la Liga en ese aspecto

Magallanes va bien ante su eterno rival:

El único aspecto positivo, en cuanto resultados se refiere, es que su eterno rival, Leones del Caracas, no los ha podido superar tras dos enfrentamientos en estas primeras de cambio de la 2025-2026.