De mano derecha a líder: Walt Weiss tomará las riendas de Atlanta para la temporada 2026

Los Atlanta Braves optaron por la continuidad y la experiencia interna para nombrar a su próximo mánager. Este lunes, el conjunto de Georgia anunció el ascenso del veterano entrenador de banca Walt Weiss para que tome las riendas del equipo, sucediendo al recién retirado Brian Snitker.

Una transición familiar en el banquillo

Weiss, de 61 años, pasó las últimas ocho temporadas en el cuerpo técnico de Atlanta como entrenador de banca (o bench coach), siendo la mano derecha y principal confidente de Snitker. Durante ese exitoso período, Weiss ayudó a guiar a los Braves a siete apariciones consecutivas en los playoffs, seis títulos de división de la Liga Nacional y, el punto cumbre, el título de la Serie Mundial de 2021.

Esta no será la primera experiencia de Weiss como mánager en las Grandes Ligas (MLB). Anteriormente, dirigió a los Colorado Rockies entre 2013 y 2016, registrando un récord de 283 victorias y 365 derrotas en ese lapso. Además, su vínculo con Atlanta es profundo, ya que jugó 14 temporadas en la MLB, incluyendo tres años como infielder de los Braves entre 1998 y 2000.

El Desafío: Recuperar la Cima en 2026

Weiss hereda un equipo que experimentó un inesperado retroceso en 2025, terminando con un récord negativo por primera vez desde 2017 y ocupando el cuarto puesto en la competitiva División Este de la Liga Nacional.

El revés de la temporada 2025 se atribuyó en gran medida a una serie de lesiones que afectaron a jugadores clave. La situación se complicó aún más con la ausencia del agente libre Jurickson Profar, quien fue suspendido por dar positivo en un control antidopaje y se perdió la mitad de la temporada.

A pesar de la decepción de 2025, se espera que los Braves mantengan intacta la mayor parte de su núcleo estelar para la temporada 2026. El equipo aguarda el regreso de figuras de talla MVP como el jardinero Ronald Acuña Jr., el primera base Matt Olson y los lanzadores estelares Chris Sale y Spencer Strider.

El objetivo de Weiss será, sin duda, devolver a esta talentosa plantilla a la cima de su división.