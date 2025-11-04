¿Tiburones de Las Guaira viene mostrando mejoría?

Suscríbete a nuestros canales

Si bien los Tiburones de La Guaira no tuvieron su comienzo esperado, con el pasar de los compromisos vienen mostrando mejoría, principalmente en su "talón de Aquiles", el pitcheo.

Desde que inició la temporada, los dirigidos por Gregorio Petit están repartiendo batazos, contando con múltiples bigleaguers, como: Gabriel Arias, Máximo Acosta, Luis Matos y Sebastián Rivero. No obstante, su bullpen estaba teniendo un desenvolvimiento lejos de lo regular.

Tiburones vuelve a jugar para .500:

Luego de una segunda semana negativa y una mitad de la tercera en la que iban por el mismo camino, los litoralenses sumaron par de triunfos en los dos primeros días de noviembre, para dejar balance de 3-3 en la reciente semana.

La clave de ese comienzo del presente mes, un ritmo que esperan mantener los "Escualos", es su pitcheo, con un relevo que mostró otra cara y eso puede cosas de ahora en adelante.

El relevo de Tiburones luce mejor:

Aunque La Guaira recibió anotaciones en todos los choques de la semana tres del torneo, ningún equipo pudo anotarle más de seis rayitas y en sus dos triunfos recientes aceptaron cuatro (7-4) y tres rayitas respectivamente (4-3) evidentemente, pero su bullpen permitió apenas una en cada uno de esos últimos duelos.

Evidentemente, eso no es un rendimiento excelente, sin embargo, en comparación con como venían haciendo las cosas, la evolución es significativamente positiva y gran parte de eso, se debe al manejo de Gregorio Petit, que cada vez conoce más a sus lanzadores.

En este momento, los "Salados" se ubican en la quinta posición de la tabla de posiciones con foja de 7-8 y ya no son últimos en pitcheo (5.25).