LVBP: Norwith Gudiño, una luz en el apagado bullpen de Leones del Caracas

Luego de tres semanas de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Leones del Caracas ha mostrado un problema que parece ser bastante evidente y claro: su cuerpo de lanzadores. No en vano, los melenudos tienen la peor efectividad colectiva de todo el campeonato (6.02), y es esta la causa principal de que el equipo se encuentre de penúltimo.

Dentro de esta falla evidente del pitcheo caraquista, el bullpen capitalino resalta como el punto más débil de todos, y el que debe ser atacado con más velocidad para que el rendimiento mejore pronto, ya que actualmente Caracas posee la peor efectividad colectiva en lo que a relevistas se refiere (6.41).

Entre este maltratado bullpen de Leones del Caracas, ha aparecido una figura que sí ha logrado dar la cara de gran manera: Norwith Gudiño. El serpentinero diestro ha tenido un inicio formidable, pero todavía no tiene un rol 100% establecido, y esto ha provocado que presente algunas estadísticas que pueden pasar factura si no se toman cartas en el asunto.

Norwith Gudiño, la luz en el bullpen melenudo

Para analizar el rendimiento de Norwith Gudiño, no hace falta indagar mucho. De momento, el diestro acumula foja de 1-0, con efectividad de 0.87 en 10.1 entradas de labor, repartidas en ocho encuentros. Además, tiene un WHIP sólido de 1.06 y tres juegos salvados, por lo que sus números hablan por sí solos.

Sin embargo, a pesar de ser relevista, el oriundo de Puerto Cabello es el segundo lanzador de Leones con más innings pitchados hasta el momento, lo que habla de la gran cantidad de veces que el manager, José Alguacil, ha tenido que acudir a él.

Además, los problemas que se han visto en el resto del bullpen han generado que Norwith Gudiño haya sido utilizado en una diversa cantidad de situaciones, y no solo para salvar juegos. El derecho ha aparecido en varias oportunidades como un "apagafuegos", más que como un cerrador que vea acción desde el principio del inning, lo que ha generado que tenga acumulada la cifra de ocho corredores heredados en lo que va de zafra, de los cuales siete terminaron anotando.

Norwith Gudiño / Foto: David Urdaneta

Sin duda, lo de Gudiño en este inicio de la temporada 2025/26 ha sido positivo, pero Leones del Caracas necesita con velocidad construirle un buen bullpen alrededor, que le permita tener más descanso y un rol establecido, puntos que le darían oportunidades al cuerpo técnico de utilizarlo de mejor manera para sacarle provecho a su enorme talento.