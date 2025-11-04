LVBP: Leones confía en la presencia de Vizcaya para la mejoría de su bullpen

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas es uno de los temas más virales en la actualidad de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La organización no ha comenzado como era de esperarse; en base a esto, han realizado un cambio con los Navegantes del Magallanes por los servicios de Anthony Vizcaya en su búsqueda de mejorar un cuerpo de lanzadores que ha generado múltiples problemas a lo largo de estas primeras tres semanas.

Más específicamente, el inconveniente principal que tiene el conjunto melenudo en lo que va de la ronda regular es el rendimiento de su bullpen. Actualmente, poseen la peor efectividad colectiva en lo que a relevistas se refiere (6.41).

Por lo tanto, la gerencia capitalina se interesó por realizar este movimiento con sus máximos rivales y así adquirir a uno de los mejores lanzadores en los últimos años dentro del circuito criollo a cambio de Yohander Méndez, que regresa a la nave turca.

Confianza total en Leones con Anthony Vizcaya

El derecho de 32 años cuenta con 10 años de experiencia en este circuito, en el que ha cosechado premios como el de SetUp y Cerrador del Año entre sus más importantes credenciales. En cuanto a sus números, son nueve jugados ganados y nueve perdidos, 151.2 innings de labor, 12 salvados, 70 boletos, 134 ponches y efectividad de 4.39.

Su llegada trae jerarquía y talento a un bullpen que no ha podido ser dominante. El gerente deportivo de Leones, Luis Sojo, ve este movimiento como un paso en la dirección correcta. “Con la reciente transacción, hemos dado un paso firme para fortalecer drásticamente la parte final de nuestros juegos y estamos sumamente satisfechos”, afirmó al departamento de prensa de Leones.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre que esta es una adquisición que blinda de manera total la franquicia de cara a la recta final del calendario. “Esto es un refuerzo para toda la organización y somos muy optimistas sobre la flexibilidad y la potencia que nos dará esta nueva estructura en la recta final de la temporada”, sentenció.

Finalmente, Anthony Vizcaya tiene mucho por demostrar con el uniforme de los Leones del Caracas en estos próximos meses de la campaña regular. Sin duda, deben hacer todo lo posible para mejorar en lo colectivo y encaminar sus objetivos hacia la clasificación en esta edición 2025/2026 de la LVBP.