Franck Ribéry revive su batalla más salvaje contra Real Madrid

Franck Ribery es uno de los talentos más impresionantes de los últimos 25 años en el fútbol francés. La mayor parte de su carrera la hizo en el Bayern de Múnich donde tuvo duelos impresionantes en Champions League; uno de los más recordados fue contra el Real Madrid de 2013.

Ribery recuerda un especial duelo entre Bayern vs Madrid de la temporada 2013. En aquel momento eran los dos mejores equipos de Europa y en Semifinales se enfrentaron y el primer juego fue un autentico infierno; luego que el francés le diera una bofetada a Dani Carvajal, situación que sería perjudicial.

Franck cuenta como vivió la situación: "Grité a Carvajal y acabé dándole una bofetada. A partir de ahí, Sergio Ramos y Pepe decidieron hacerme la vida imposible, Me miraban como si quisieran matarme cada vez que tocaba el balón". El francés nunca dudó en ir al choque, pero no la pasó bien.

Bayern Múnich vs Real Madrid, el más esperado de Champions League

La rivalidad entre Bayern Múnich y Real Madrid es una de las más intensas de Europa. Cada cruce ha sido una batalla digna de final, marcada por tensión y orgullo. Durante décadas, el conjunto bávaro fue la 'bestia negra' del Madrid, capaz de herirlo en Champions League.

Sus enfrentamientos han dejado goles memorables, remontadas imposibles y polémicas que alimentan la leyenda. Se han visto en cuartos, semifinales y grupos, pero nunca en una final. Esa ausencia solo aumenta la expectativa: cada nuevo duelo reabre heridas y confirma que esta rivalidad del fútbol europeo.

