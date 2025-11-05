Oswaldo Arcia dispara enorme grand slam y firma esta hazaña en la historia de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

El poder de Oswaldo Arcia se hizo presente, una vez más, en el Estadio Monumental. Y es que para esta jornada del martes, el oriundo de Anaco protagonizó un cuadrangular con las bases llenas durante el encuentro entre Leones del Caracas y Águilas del Zulia.

Arcia sigue haciendo historia en la LVBP

La conexión del jardinero venezolano llegó a la altura del tercer capítulo, el cual finalizó con un total de nueve rayitas para los melenudos. En dicho turno, con cuenta de 0 y 1, no perdonó un lanzamiento de Luis Ávila y desapareció la bola por todo el jardín derecho. De esa manera se llevó consigo a Yonathan Daza, Aldrem Corredor y Jhonny Pereda para el 14 a 3 de ese entonces.

Ahora, Oswaldo Arcia cuenta con 72 jonrones de por vida en la LVBP, de los cuales 34 han sido con los Leones del Caracas. Pero eso no es todo.

Y es que si hablamos de cuadrangulares con las bases llenas, el de Anaco sumó su séptimo de por vida para así romper el empate que tenía con Henry Blanco y Alex Cabrera en dicho apartado. Es así como se convirtió en el pelotero con más batazos de ese estilo en la historia de la LVBP.